Por O Dia

Publicado 19/05/2021 08:07 | Atualizado 19/05/2021 08:30

Rio - O segundo episódio de "No Limite", exibido nesta terça-feira na Globo, foi marcado por um debate sobre prostituição e privilégios. Os participantes da tribo Carcará falaram sobre suas experiências de vida e uma conversa entre Ariadna e Iris Stefanelli repercutiu nas redes sociais.

"Ontem a Ariadna foi contar um pouco da vida dela, que foi muito difícil, de doer o coração. Hoje, na discussão sobre prostituição, eu disse que tem que se tentar um caminho para a vida menos arriscado", disse Iris Stefanelli, que na sequência falou sobre a importância de estudar e tentar prestar concurso.

"Amiga, não julga. Isso é um julgamento", disse Ariadna, interrompendo a fala de Iris. "Eu colocava currículo daqui, dali. Não tinha segundo grau completo. Não arrumava nada. Você acha que eu fui para onde, para não ser posta para fora de casa? Lá para a esquina de onde eu morava. Eu tive opção? Não tive", continuou.

"Você teve opção sim", rebateu Iris. "Não tive. Quando me olhavam com nome de homem e cara de mulher, eu não tive. Você não pode falar uma coisa quando não está dentro da realidade", disse Ariadna. Iris, então, contou que já trabalhou passando roupa. "Amiga, você é uma mulher branca, loira e dos olhos verdes", disparou Ariadna, tentando fazer Iris cair na realidade.

"Só o fato de ser uma mulher trans, já me tira todos os privilégios. Eu acho muito chato ter quer ficar debatendo isso. Ficou chato e eu preferi sair de perto. Eu gosto dela e ela tem muito o que aprender ainda sobre isso”, disse Ariadna, que preferiu se afastar e foi para perto de Zulu e Chumbo.

Elana também tentou explicar como as coisas funcionam para Iris. "Têm pessoas que não tiveram oportunidades como a gente teve. Ela não tinha outra justificativa para seguir a vida. Era o que ela tinha". "Experiências e histórias a gente tem que ficar calado. Não dá para mudar, nada se muda", finalizou Zulu.

Em depoimento, Ariadna tentou compreender Iris. "Eu acho a Íris uma pessoa incrível, mas acho que ela vive um pouco fora da realidade. O fato dela ter tido mais privilégios do que eu, talvez faça com que ela viva em um mundo de fadas e infelizmente essa não é a minha realidade".

Ariadna que paciência minha filha Ninguém merece ter que aguentar com paciência essas besteira que a íris falou. Pior do que provas, isso é que é ficar #NoLimite

ARIADNA RESPONDENDO A ÍRIS: “VOCÊ É UMA MULHER CIS, BRANCA, DOS OLHOS VERDES”. Ariadna lembrando para Íris que ela não estão no mesmo lugar de mulheridade. Se toca, Íris. Você foi MUITO desrespeitosa com a Ariadna. #NoLimite

Passado aqui com arrogância da Iris querendo dizer pra Ariadna o que ela deveria ter feito da vida dela e julgando as experiências de uma pessoa trans do alto do seu privilégio e das suas lentes cor de rosa. Patético. #NoLimite