Mulher Melão Michele Amorim / Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 11:28

Rio - Renata Frisson, conhecida como Mulher Melão, escolheu esta quinta-feira para estrear no OnlyFans. Em entrevista ao site "UOL", a modelo contou o que a incentivou na decisão de criar uma conta na plataforma.



"Decidi entrar no OnlyFans pela liberdade da plataforma. Lá, poderei ser eu mesma, sem nenhum pudor, e ter uma relação muito mais próxima com meus fãs", disse.