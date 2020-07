MC Atrevida morre após passar por lipoescultura em clínica do Rio

Rio - A funkeira Fernanda Rodrigues, de 44 anos, conhecida como MC Atrevida, morreu após passar por uma lipoescultura em uma clínica de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. O procedimento aconteceu no dia 16 de julho. Ela retirou gordura das costas para injetar nos glúteos.

De acordo com a declaração de óbito, a funkeira teve uma infecção generalizada causada por inflamação na pele. Janine Silva, amiga de Fernanda, contou que a funkeira ficou em sua casa após o procedimento e reclamou de dores. Ao entrar em contato com a clínica, foi informada por um responsável de que a situação era "normal".

Segundo a Record TV Rio, através de um áudio, a dona da clínica informou que o médico responsável pelo procedimento pediu para que Fernanda fosse levada a um hospital para fazer um exame de sangue e identificar qual bactéria causou o problema e tomar antibióticos. Ainda segundo a dona do estabelecimento, o médico não poderia atender Fernanda porque estava internado após sofrer dois AVCs.

Antes da cirurgia, no dia 7 de julho, Fernanda postou no Facebook uma foto com a dona da clínica de estética, Wania Tavares, que se intitula "Rainha das Plásticas". "A braba tem nome. Rainha das plásticas Vânia. Quer ficar com a beleza em dia? É aqui em Vila Isabel", escreveu a funkeira na ocasião.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Fernanda foi levada ao Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, no dia dia 26 de julho apresentando fortes dores. A paciente foi encaminhada para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, mas morreu no dia seguinte. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), que vai identificar a causa da morte. MC Atrevida foi enterrada nesta quarta-feira, no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador.



O caso está sendo investigado pela 37ª DP (Ilha do Governador).