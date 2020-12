Hanna Vianna montou seu estúdio no Alemão em 2017 Arquivo Pessoal

Por RAI AQUINO

Complexo do Alemão, do cargo de assistente administrativo que ocupa no Aeroporto do Galeão e da própria faculdade que faz para se aperfeiçoar no ramo da beleza. A cria do conjunto de favelas da Zona Norte do Rio mantém o estúdio na região há três anos. Rio - A universitária Hanna Vianna , de 25 anos, se desdobra em várias para dar conta do spa que tem no, do cargo de assistente administrativo que ocupa noe da própria faculdade que faz para se aperfeiçoar no ramo da beleza. A cria do conjunto de favelas damantém o estúdio na região há três anos.

"Eu gosto de ver a autoestima das mulheres e me sinto realizada em proporcionar algo bom para as pessoas. Mexer com a autoestima e o bem estar delas é melhor do que receber um pagamento", destaca Hanna, dizendo que dorme em média cinco horas por dia para dar conta de tudo.

Vaidosa desde a infância, a empreendedora não imaginou que iria ter o um negócio no ramo da beleza, apesar de vários sinais bem próximos. A mãe a colocou em cursos de modelo e manequim quando ela era mais jovem e já teve um salão de cabeleireiro.

"Nunca imaginei que fosse ter uma vertente profissional nesse lado. Eu cheguei a começar a fazer faculdade de turismo, cursando até o quinto período. Mas não me identifiquei", relembra.

Hanna começou em seu estúdio apenas fazendo consultoria de beleza e vendendo bijuterias. Mas ela foi se aperfeiçoando, procurando cursos na área e hoje oferece uma série de serviços: maquiagem, design de sobrancelhas, extensão de cílios, limpeza de pele, peeling ultrassônico, massagens relaxantes, escalda pés e lash lifting (permanente de cílios).

"Por enquanto consigo dar conta de tudo, mas estou pensando, conforme a demanda aumentar, contratar alguém para pelo menos me ajudar nas marcações", cogita.

EXEMPLO EM CASA

A veia de empreendedorismo da cria do Alemão vem de família. Além do salão de beleza que a mãe teve, hoje Dona Ana Lima, 49, vende quentinhas com a ajuda do marido, o padrasto de Hanna. E ter o próprio negócio é um caminho sem volta para a jovem de 25 anos.

"Ainda não cheguei no ponto que quero chegar, porque penso muito grande. Como empreendedora você sonha, planeja e acontece, e isso é muito bom. Você sente uma satisfação muito grande quando vê uma coisa fruto do seu próprio trabalho", orgulha-se.

Para se dedicar ainda mais ao seu spa, Hanna pretende largar o emprego fixo quando se formar. Ela deve concluir a graduação em estética em até dois anos. Por causa da pandemia, as aulas práticas do curso foram suspensas e ela ainda terá que fazer um estágio obrigatório.

"Quero colocar o meu negócio mais visível na comunidade, porque hoje o spa fica um pouco escondido, em um centro comercial. Quero salas maiores para colocar mais pessoas para trabalharem comigo", projeta.