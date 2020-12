Secretárias, subprefeitas, presidentes de órgãos/empresas públicas municipais. A hora e a vez das mulheres na gestão Eduardo Paes Fotomontagem

Por MARTHA IMENES

Em um período obscuro, onde os crimes contra mulheres, o machismo disfarçado de piadinha e a desigualdade salarial entre os gêneros - uma mulher ganha em média 30% a menos que o homem -, afligem o universo feminino, surge um fio de esperança de que as coisas, enfim, mudem. O prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, está compondo um primeiro escalão que contempla mulheres.

Pelo menos sete cargos no governo municipal serão ocupados por mulheres, que comandarão as secretarias de Transportes, da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, Ação Comunitária, Conservação e Infraestrutura, que substituirá a Secretaria de Obras. E mais duas subprefeituras e a presidência da RioTur.

Já são 9 mulheres escolhidas na gestão Paes, que tinha prometido um governo com diversidade sexual e racial. Logo após o pleito foram apresentadas: Anna Laura Valente Secco, Ana Ribeiro, Marli Peçanha e Daniela Maia.



Depois chegou a vez da vereadora eleita Laura Carneiro, conforme o jornal O DIA antecipou, Maína Celidonio, Joyce Trindade, Thalita Galhardo e em seguida foi anunciada Kátia Souza. "Nossa primeira missão será concluir a Transbrasil e recuperar a malha do BRT. Ainda não temos todos os números, mas vamos recuperar clínicas da família e escolas que estão degradadas. E vamos implementar, em conjunto com Marcelo Calero, boas práticas de compliance", disse a servidora de carreira da RioUrbe, na apresentação.



Inserção no mercado

Ainda na época da campanha O DIA perguntou ao então candidato democrata se a sua gestão teria um programa para inclusão feminina no mercado de trabalho. E Paes foi enfático ao dizer que a condição da mulher piorou muito no último ano, mas há jeito.



"A realidade da mulher carioca, especialmente aquelas que são chefes de família, piorou muito no último ano. Muitas delas tiveram que ficar em casa por conta do cancelamento das aulas e perdendo seus empregos. A boa notícia é que tem jeito", disse Paes.



"Vamos estabelecer um conjunto de políticas públicas voltadas especificamente para as mulheres, sobretudo nas áreas da saúde, da segurança e do cuidado em tempo integral com as crianças – para dessa forma, também ampliar o acesso das cariocas ao mercado de trabalho", acrescentou.



E finalizou: "Já no primeiro ano de mandato, iremos implantar um programa de geração de emprego e renda voltado especificamente para as mulheres chefes de família que hoje têm dificuldade de retornar ao mercado de trabalho em função de problemas de saúde ou em razão da falta de creches ou de ensino em tempo integral para seus filhos. A prefeitura vai dar a atenção que as mulheres cariocas merecem e precisam."



Confira os perfis

Anna Laura Valente Secco (Conservação)

Ex-assessora parlamentar, Anna Laura, já foi coordenadora de Promoções e Eventos da prefeitura, além de presidente da Fundação RioZoo e vice-presidente de Esportes e diretora de esportes comunitários da Suderj. Seu principal desafio à frente da Conservação será cuidar, literalmente, da cidade, que padece com montanhas de lixo pelas ruas, esgoto a céu aberto e o abandono da cidade.



Marli Peçanha (Ação Comunitária)

Professora da rede municipal Marli trabalhou com Eduardo Paes quando ele era subprefeito da Barra e Jacarepaguá. O anúncio cumpre uma promessa da campanha de Paes, que afirmou que teria um secretariado diverso e com mulheres negras no primeiro escalão. Marli esteve presente durante as remoções de moradias para as obras olímpicas nos dois primeiros mandatos do democrata.



Joyce Trindade (Secretaria da Mulher)

Graduada em gestão pública pela UFRJ e cofundadora e diretora do Projeto Manivela, Joyce também atua como analista de redes e diversidades na República.org e como articuladora no movimento Mulheres Negras Decidem. A jovem de 24 anos tem experiência no Setor Público e Terceiro Setor e atua em gestão estratégica governamental e articulação de redes na área pública.



Laura Carneiro (Assistência Social e Direitos Humanos)

Vereadora eleita e ex-deputada federal, Laura Carneiro presidiu na Câmara a comissão de Seguridade Social e Família e foi um dos parlamentares que elaborou a Lei Orgânica da Assistência Social. Em Brasília, foi relatora de lei que criou garantias para crianças e adolescentes vítimas de violência. Sem esquecer que batalhou ao lado de seu pai, Nelson Carneiro, por muitos anos.



Maína Celidonio (Transporte)

Economista, professora do Insper e ex-presidente do Instituto Pereira Passos, Maína é especialista no tema. Na sua apresentação, o prefeito eleito afirmou que a pasta tratará do maior desafio da prefeitura, com uma série de crises instaladas em vários setores, como os BRTs, que foram depredados e abandonados deixando milhares de trabalhadores à míngua, o sumiço dos ônibus da cidade, e por aí vai...



Ana Ribeiro (subprefeita da Zona Sul)

Assistente social, a subprefeita da Zona Sul passou a infância no Morro dos Cabritos, em Copacabana, e seguiu os passos da mãe, Marli, de 88 anos, e passou a atuar como líder comunitária nos Cabritos. No mandato anterior de Eduardo Paes, Ana trabalhou com ele na interlocução com a população. Ou seja, a subprefeita será a ligação da favela com o asfalto na Zona Sul.



Talita Galhardo (subprefeita de Jacarepaguá)

Jornalista, publicitária, e com MBA em Gestão Pública, além de ex-assessora parlamentar, Talita trabalhou na Alerj, na prefeitura da cidade, na Câmara dos Deputados e também como assessora de imprensa, entre outras funções. Moradora da Barra da Tijuca, a subprefeita, segundo o próprio prefeito eleito, é o "Eduardo Paes de saias", por sua disposição, energia e empenho nas tarefas que assume.



Daniela Maia (presidente da RioTur)

Filha do ex-prefeito Cesar Maia, irmã gêmea do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Daniela Maia foi uma das responsáveis pelo show do Rolling Stones em 2006 na praia de Copacabana. Além de ter sido responsável por campanhas tanto de Cesar, quanto de Rodrigo. Daniela vai presidir o órgão que na gestão Crivella foi motivo de pedidos de impeachment e era chamado de QG da Propina.



Kátia Souza (Infraestrutura)

Engenheira e servidora municipal desde 2008, Kátia é lotada na RioUrbe e acompanhou projetos da primeira gestão de Eduardo Paes, como obras olímpicas e fábrica de escolas do amanhã. Seu foco inicial na pasta será retomar projetos passados, além de adaptar cerca de 20 clínicas da família em clínicas especializadas. Paes afirmou que ela será responsável pela secretaria em um formato diferente do atual.