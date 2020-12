Movimentos aconteceram em comunidade de todo o estado João Felix / Divulgação

Por MH

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj (CDDHC) homenageia, em seu relatório anual, 69 ONGs que se mobilizaram para arrecadar e distribuir alimentos para a população mais vulnerável durante a pandemia da Rio - Ahomenageia, em seu relatório anual, 69 ONGs que se mobilizaram para arrecadar e distribuir alimentos para a população mais vulnerável durante a pandemia da covid-19 . Por causa da quarentena, muitas famílias ficaram sem renda, dependendo de doação e da ajuda de outras pessoas para sobreviverem, a grande maioria em comunidades do estado.

Para reconhecer o trabalho desses ativistas, a CDDHC listou alguns desses movimentos, embora reconheça que eles foram muitos e que não consiga citar todos.

Publicidade

"O trabalho feito por essas organizações foi fundamental para que as favelas e periferias não passassem fome e tivessem acesso às mais básicas condições de vida em um período tão difícil como o da pandemia. Evidentemente, acreditamos que seria dever do poder público realizar essa distribuição enquanto política pública, enquanto política de Estado. Enquanto essa realidade não é concreta, acredito que a potencialidade dessas 'tecnologias de sobrevivência e solidariedade' que vem das nossas favelas sejam fundamentais, pois foram elas que sempre permitiram que nosso povo sobrevivesse até hoje", destaca a presidente da CDDHC, a deputada Renata Souza (Psol), cria do Complexo da Maré.

Confira os movimentos homenageados:

Publicidade

A Rocinha Resiste!

Família na mesa



Fala Roça



ASPA



Garagem das letras



ECRCS - Tio Nando



Nasceer



Só cria – Pré-vestibular



Semeart



Rocinha Jiu-jítsu



Museu Sankofa



Rocinha sem fronteiras



Redes da Maré



União dos Coletivos da Zona Oeste



As Mariamas



CASA – Coletivo Artístico Sustentável e Alternativo



Coletivo Martha Trindade



Coletivo Piracema



Ong Criar e Transformar



Coletivo Nós



Projeto Esperança: para uma criança de Vila Paciência



CiJoga



Coosturart



Coletivo XXIII



Instituto Promove



Centro cultural Çape-typa



Movimento Territórios Diversos



Mulheres de Pedra



Jaca Contra O Corona



LabJaca



Jcre Facilitador



Jacare Basquete



NICA – Núcleo Independente e Comunitário de Aprendizagem



Frente de Mobilização da MARÉ



Coletivos integrantes da Frente de Mobilização da Maré



Maré 0800



Maré Vive



Casulo



Roça Rio



Jornal O Cidadão



CEASM



Museu da Maré



ONG Pra Elas



RatoPretoStudio



Fazendo o Bem Maré



Agência LABirinto



Ativa Breakers Crew



Podcast Renegadus



CEC Orosina Vieira



Yoga na Maré



Roda Cultural do Parque União



Movimenta Caxias



Instituto Marielle Franco



Ong Criola



PerifaConnectio



Gabinete de Crise do Alemão



Coletivo Papo Reto



Voz das Comunidades



Mulheres em Ação



Frente CDD – Cidade de Deus



Coletivo Fala Akari



Folia de reis – A brilhante estrela de Belém



Coletivo Formigação



Arco Íris



Pela Vidda



Conexão G



Casa Nem



GDN



Antra