Publicado 30/03/2021 13:46

Rio - Glória Pires anunciou que seu marido, Orlando Morais, recebeu alta da UTI, na noite da última segunda-feira. Apesar da melhora, o cantor continua internado. Ele foi hospitalizado na unidade Star, em Brasília, após ser diagnosticado com Covid-19.

"A lua veio coroar a semana de recuperação do meu Orlando Morais. Parabéns pela sua perseverança, meu amor! Orlando teve significativa melhora clínica e nos exames laboratoriais e por isso teve alta da UTI para a Unidade de Cuidados Especiais", escreveu a atriz em seu perfil no Instagram.

Orlando Morais testou positivo para o novo coronavírus (Sars-coV-2) no dia 15 de março. Dias depois, Glória surgiu nas redes para tranquilizar os fãs."Ele está muito bem, ele está cada dia melhor", disse ela, à época.

A artista aproveitou a oportunidade para agradecer as mensagens de apoio que estava recebendo. "Salve, glorioses. Tô passando aqui para agradecer todas as mensagens de melhoras, todas as mensagens de carinho para o Orlando. Em nome de toda nossa família, quero agradecer a cada um dos fãs, dos familiares, amigos. Muito obrigado por essa corrente. Ele está muito bem, ele está cada dia melhor. E sigamos juntos, com muita fé. E não se esqueçam: usem máscara!", pediu ela.

