Publicado 08/06/2021 08:20

São Paulo - O desabafo de Íris Stefanelli, nesta segunda-feira, segue repercutindo entre os participantes do "No Limite". A loira gravou diversos vídeos para se defender da treta com Ariadna Arantes e aproveitou para criticar a colega de reality Angélica Ramos.

"A Angélica simplesmente pegou o gancho da Ari e falou: vou crescer em cima dessa loira. Eu e ela já estávamos uma não suportando a outra no programa. E eu quando estou estressada com uma pessoa, não consigo passar sabão (...) Achei uma sacanagem ela ter pegado o gancho da Ariadna e fazer isso para eu tomar cassetada dos outros, achei uma covardia. Covardia! Como eu disse: loira, pobre, não vem que não tem privilégio coisa nenhuma. Não tive privilégio nenhum diferente de vocês", disse Íris.



Revoltada com a declaração da loira, Angélica surgiu nos stories para rebater e dar sua versão. "Deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui: acabei de ver que a senhora Íris Stefanelli me citou no Instagram dela, nos stories dela falando que eu peguei um gancho na história de vida da Ari para ir em cima dela. Oi? Vocês contam ou eu conto? Falar no jogo que a gente não se suportava. Eu nem notava Dona Íris. Eu notei nela quando ela falou no meu nome, tipo um zero à esquerda.", disparou Angélica.

Angélica não gostou da exposição nas redes sociais e disse que o assunto poderia ser resolvido no grupo onde os participantes conversam. Além disso, a ex-BBB 15 reforçou que Íris errou e precisa ficar quieta para não passar vergonha. "Errou, amor! Persistir no erro, ficar justificando o erro. Não se desculpou, não se retratou, acha que está certa. Ô, Íris, pelo amor de Deus, amor. Toma vergonha nessa sua carinha loira. Não estou tratando você pela questão da cor da sua pele, não. É questão de respeito. Você me chamou de desrespeitosa, julgando uma atitude de uma mãe que você nem sabia da história. Quando a gente não sabe de uma coisa, a gente faz o quê, amor? Fica quietinha para não passar vergonha. Entende? É isso que você tem que fazer: se retratar", completou Angélica Ramos.