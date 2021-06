Manoela Esteves e Angélica - Reprodução/Instagram

Publicado 08/06/2021 09:44 | Atualizado 08/06/2021 09:54

Rio - Angélica surpreendeu os seguidores, nesta segunda-feira, ao posar coladinha com Manoela Esteves, namorada do seu filho mais velho, Joaquim, de 16 anos, fruto do casamento com o apresentador Luciano Huck. Na publicação, ela ainda elogiou a nora.

"Parabéns, querida! Muita luz e alegrias", disse a apresentadora por meio do instagram Stories. Ela ainda é é mamãe de Benício, de 13 anos, e Eva, de apenas 8.