Angélica João Cotta / TV Globo

Por iG

Publicado 06/04/2021 21:02

Angélica disse que, quando viaja para fora do país, incentiva os filhos a usarem o transporte público. Ela contou que a família costuma levar uma vida mais simples em viagens internacionais.

"A gente anda de transporte público sempre até por conta das crianças. A gente gosta que eles tenham uma vida o mais normal, digamos assim, possível", contou Angélica ao podcast "Esse Mundo É Nosso" nesta terça-feira.

Na maioria das vezes, é ela e o marido, o apresentador Luciano Huck, que planejam as viagens. Mas os filhos já dão pitacos sobre o roteiro dos passeios. "Em 2019, já sentimos isso porque a Eva quer Disney, o Benício quer conhecer as coisas, lugar com museu, ele tá naquela fase da curiosidade. E o Joaquim quer shopping, lugar que tem cidade...", contou.



Ainda na entrevista, ela relembrou o acidente de avião que sofreu com a família em 2015. "Logo depois do acidente, eu fiquei bem complicada com avião", disse. "Não conseguia andar muito em avião menor, só em avião grande. Me dava claustrofobia avião pequeno. Eu e o Benício tivemos o mesmo sintoma", explicou. Hoje, Angélica conta que foi aprendendo a lidar com o medo.