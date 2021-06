Lumena Aleluia - Reprodução/Instagram

Lumena movimentou as redes sociais na manhã desta terça-feira. Isso porque a psicóloga compartilhou com os seguidores que havia posto unhas postiças de gel. O post logo gerou polêmica e preocupação entre os seguidores.

"Quem disse que sapatão não pode com unhas de gel se enganou, meu bem", escreveu Lumena.

Quem disse que sapatão não pode com unhas de gel se enganou meu bem https://t.co/f37O3Khy5l — Lumena Aleluia (@LumenaAleluia) June 8, 2021

Como a ex-BBB namora uma mulher, os seguidores apontaram que as unhas poderiam machucar na hora da relação sexual por serem grandes.

"Lumãe, por favor, ressignifique esse B.O. aí, se informe melhor sobre segurança no sexo sapatão: unhas sempre cortadas para não machucar a parceira e não passar ISTs", disse uma seguidora.

Fernanda Maia, namorada de Lumena, respondeu as críticas. "Gente, não me relaciono com a Lumena há uma semana não! E essa não é a primeira vez que ela usa unhas grandes! Existe muito cuidado aqui ao contrário do que vocês estão supondo aí. Ah! E quem sugeriu a unha de gel para ela foi eu", afirmou.