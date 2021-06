Gabriel O Pensador e Gabriela Vicente - Reprodução

Gabriel O Pensador e Gabriela VicenteReprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 13:58 | Atualizado 08/06/2021 14:08

Rio - O cantor Gabriel O Pensador surpreendeu os fãs, nesta segunda-feira, ao revelar que tem um novo amor. O artista, de 47 anos, está namorando a estudante Gabriela Vicente, de 20.

fotogaleria

Publicidade

Na legenda, o cantor escreveu palavras de amor à amada. "Quando eu vejo nos seus olhos o retrato mais puro da beleza que eu procuro na vida, sinto a vertigem de um cego e danço em círculos, e sigo adivinhando a cor do amor a cada dia", escreveu em parte da mensagem.

Ela, claro, retribuiu o carinho com uma foto do casal em seu perfil pessoal. "Esse abraço é o melhor lugar do mundo", legendou.

Publicidade

Fãs e famosos desejaram felicidades ao casal. "Que poema! está apaixonado 'ein', mestre", postou o cantor Fabio Brazza. "Felicidades sempre! Casal nota mil", escreveu uma. "Muito amor", comentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel o Pensador (@gabrielopensadoroficial)