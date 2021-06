Cacau Protásio - Reprodução

Cacau ProtásioReprodução

Por iG

Publicado 08/06/2021 13:31

São Paulo - A atriz Cacau Protásio deu um show de bom humor ao ser presenteada com uma marmita da marca Prada. Nesta segunda-feira, ela compartilhou com os seguidores um vídeo sobre o objeto.

fotogaleria

Publicidade

Segundo Cacau, o item, encontrado por R$ 860 no site da famosa marca, será usado como uma bolsa estilo "clutch" e não como marmita. "Gente, acabei de ganhar essa marmita linda e maravilhosa. Não vou usar de marmita, vou usar de bolsinha, de clutch. Aqui, olha! É muito linda! Não tem condição de ser marmita! Vai ser uma clutchzinha. Vai me encontrar na rua com o quê? Com uma clutch", se divertiu.

a atriz explicou que não tem como colocar arroz e feijão em uma marmita da Prada e questionou os seguidores. O que você faria com a marmita da Prada? No mínimo caldinho de feijão com caviar", completou.

Publicidade

O pote de alimentos feito em aço inoxidável conta com uma alça de silicone, garfo, divisórias, vedação hermética e logotipo gravado.