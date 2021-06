Arcrebiano, o Bil - Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 10:02

Rio - Arcrebiano foi eliminado, nesta terça-feira, do 'No Limite'. A saída do rapaz veio após muitas reclamações pela escassez de comida no reality. Mas apesar de não ter polemizado muito na disputa, a eliminação de Arcrebiano foi bem comentada - e debochada! - nas redes sociais.

Pelo Twitter, muitos internautas debocharam da participação "express" do jovem tanto no 'No Limite' quanto no 'BBB 21'. Muitos falaram de como Boninho estaria ao ver o rapaz pedir para sair, pela segunda vez, de um reality. Alguns chegaram, inclusive, a comparar a vivência do rapaz com Carol Peixinho e Karol Conká. Confira os memes: