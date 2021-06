MC Kevin no clipe Bilhete Premiado - Reporter 03

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 11:27 | Atualizado 04/06/2021 11:53

Rio - Sem saber que aquele seria o seu último encontro com MC Kevin, a cantora Gabily eternizou o momento. Os dois amigos estavam criando um suspense em suas redes sociais há um tempo para anunciar uma parceria. O funkeiro topou dublar Kevin O Chris no clipe da nova música da artista, chamada “Bilhete Premiado”. E a brincadeira, que teve um hotel de luxo como cenário, foi o último registro audiovisual de MC Kevin em vida. Depois do luto, a homenagem chega aos tocadores digitais e com clipe no YouTube nesta sexta-feira, dia 04 de junho.

Há semanas, Gabily vinha confundindo MC Kevin com Kevin O Chris nas redes sociais. Tudo isso não passava de uma brincadeira com o público para especular sobre o seu novo lançamento com Kevin O Chris. Ela quis chamar um funkeiro conhecido e de mesmo nome para atuar no videoclipe e gerar um burburinho. Deu certo.



Dirigido por Marcos Onex, o enredo de “Bilhete Premiado” é uma continuação do clipe “Pontinho Indecente”, último lançamento de Gabily. A artista assume o papel de investigadora e a troca de MC Kevin por Kevin O Chris faz parte da trama para atrapalhar e enganar a sua personagem. Com clima de film noir, os dois cantores esbanjam requinte, charme e sensualidade, num misto hollywoodiano salpicado de brasilidade bem-marcada nas batidas graves do funk: “Amor, tu veio de bilhete premiado / Bigodinho finin, pose de safado / Todo cheirosinho jogando charme pro meu lado”.



