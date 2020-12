Gabily e Gugu Reprodução

O compositor Wilmar Garcez Lima dos Santos, mais conhecido no mundo do funk como Gugu, acusa a cantora Gabily - ex-BFF do Neymar - de plágio. Ele garante que é o autor da música 'Cansei de ser Fiel', single que ela lançou em 2017, que na verdade é 'Deixei de ser fiel'. A canção foi registrada na Fundação Biblioteca Nacional junto com outras letras do artista em 2013. "Eu conheci a Gabily um ano antes e ela falou que precisava de músicas e eu mandei duas composições. Ela ouviu e disse que não iria gravar. Beleza. Isso acontece. Só que no final desse ano mesmo, eu levei um susto quando vi a canção no Youtube com mais de 200 mil views em duas semanas. Hoje, a música tem mais de 450 mil views. A Gabily diz que a música é dela, mas não é. Ela só trocou o título e algumas palavras", diz Gugu.



O compositor tentou conversar com Gabily, mas não conseguiu e ano passado entrou na Justiça. "Ela jogou sujo comigo. Foi suja comigo e pegou a minha música. Não me deu um centavo de direitos autorais e eu tenho provas de que a música é minha e está registrada. Eu tenho também testemunhas do que estou falando", conta.



Gugu desconfia que ela registrou a música assim mesmo, já que mudou o título e trocou algumas palavras. "Não pensei que ela fosse capaz de fazer isso e olha que eu cheguei a ajudá-la a procurar um empresário. Não me deu um centavo ou pelo menos viesse falar comigo, perguntar se poderia colocar o nome dela em uma parceria. Quero os meus direitos e vou lutar até o fim", admite.