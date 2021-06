Arcrebiano e Carol Peixinho - Reprodução

Publicado 08/06/2021 10:26 | Atualizado 08/06/2021 10:29

São Paulo - Arcrebiano, o Bil Araújo, foi o quinto eliminado do No Limite na noite desta segunda-feira (7). Durante sua participação no "Bate-Papo com o Eliminado", apresentado por Ana Clara, o affair com Carol Peixinho acabou sendo comentado.



O ex-BBB e ex-No Limite tentou desconversar ao relembrar os perrengues dentro do reality. "Ali, no momento, dá pra ter um carinho. Romance, não. Não tem como. Situação muito pesada (...) Aqui fora não dá tempo também.”, disse Bil.



Porém, Ana Clara não deixou o modelo escapar e entregou que Bil e a baiana Carol Peixinho já ficaram fora do reality. "Eu que sou uma pessoa que conhece muitas pessoas nesse programa, vi que vocês já se encontraram aqui fora (...) Então, gente, tá aí a confirmação: se pegaram sim! Sua mãe me mandou um vídeo, tá?", entregou Ana Clara.

Bil Araújo ainda revelou que sua torcida no programa vai para a baiana e ex-BBB 18.