São Paulo - A Prova da Imunidade é a mais importante de "No Limite", já que ela define qual será o grupo que terá que encarar o Portal da Eliminação. No terceiro episódio, exibido nesta terça-feira (25), Calango, apesar de estar em desvantagem ao perder dois participantes nas últimas duas semanas, se deu bem desta vez e Carcará perdeu sua primeira integrante, Ariadna.

Prova do Privilégio, acidente e romance

Durante o episódio, algo que chamou atenção dos internautas, para além da própria disputa do reality, foi a aproximação entre Bil Araújo e Carol Peixinho. Para Kaysar, está rolando um clima entre os colegas de grupo. Já Arcrebiano disse que está solteiro e que "quem sabe, vamos ver o que vai virar", apesar de Carol dizer que ele é apenas um "parceirão".

Carol Peixinho coçando as costas do Bil



Será que acontece esse casal?

pic.twitter.com/putrKJDI9K — Tracklist (@PortalTracklist) May 26, 2021

Você viu?

O programa começou com a Prova do Privilégio, que deu ao grupo vencedor, Calango, alguns produtos para que a sobrevivência no programa se tornasse mais fácil -- ou melhor, menos difícil. Entre eles, tinha lentilha, carne seca e até camarão e um fogareiro elétrico.

Apesar dos privilégios, Kaysar acabou tendo que ser atendido pela equipe médica. Enquanto descascava batatar, o ator acabou cortando sua mão e teve que levar três pontos entre os dedos.

Prova da Imunidade e Portal da Eliminação

A Prova da Imunidade era de resistência. Os integrantes do grupo tinham que carregar dois sacos de areia, sem poder apoiá-los na cabeça. Com pouco mais de 10 minutos de prova, Zulu passou os pesos dele tanto para Viegas quanto para Lucas Chumbo, sendo o primeiro a desistir. Depois, foi a vez de Gui Napolitano também saiu da prova.

A tribo Calango foi muito bem durante toda a prova e não houve desistência. Já na Carcará, além das desistências, Lucas Chumbo acabou desequilibrando um peso, que caiu e a equipe perdeu a prova.

No Portal da Eliminação, Ariadna foi a primeira eliminada da tribo Carcará com cinco votos. Durante o reality show, ela mesma admitiu que não teve um desempenho tão bom.