Criolo e a irmã CleaneReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 10:24

Rio - Morreu, neste sábado, vítima da covid-19, a professora Cleane Gomes, irmã caçula do rapper Criolo. A notícia foi dada pela mãe do artista, que lamentou a perda da filha anos 39 anos. "Minha filha, você foi boa mãe, boa filha, boa irmã, magnífica tia, uma excelente amiga e professora, uma grande artista circense e cênica, artista plástica, compositora e poeta das boas. Aprendi muito com você. Filha, você não está morta, muito menos sepultada, porque Deus, sendo toda bondade, justiça e amor jamais criaria seres perecíveis, você, como todos nós, é um ser eterno. Você é LUZ, e, ninguém consegue sepultar LUZ", desabafou Dona Maria Vilani pelas redes sociais.

Cleane era professora no CapsArts (Centro de Arte e Promoção Social do Grajaú), região de São Paulo onde ela e os irmãos foram criados. Ainda pelas redes sociais, Dona Maria disse que a missão da filha estava completa e cabia a ela aceitar. "Não sinto revolta pela Pandemia, nem pelo descaso do governo em relação às vacinas, porque sinto no meu coração e na minha alma que você partiu no seu momento de partir, se não fosse a COVID 19, seria qualquer outro motivo. Você realmente terminou a sua missão nesse plano, em 05 de junho de 2021. Seria egoísmo não aceitar a sua libertação. O que lamento nesse momento é mandar esse texto para o mundo, sem a sua revisão, você revisava tudo antes de eu postar nas redes sociais, o texto vai cheio de erros, mas cheio de amor, aceitação e resignação", disse.

Confira a postagem: