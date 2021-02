Rapper Lil Uzi Vert Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 19:17 | Atualizado 17/02/2021 19:20

Rio - Lil Uzi Vert voltou a falar sobre o raríssimo diamante rosa que implantou na testa, avaliado em US$ 24 milhões, cerca de 130 milhões de reais. Durante entrevista com o rapper Fat Joe, o artistas disse que a decisão de colocar a pedra preciosa em um local inusitado aconteceu após perceber que fazer um anel seria "uma ideia muito mais estúpida".



"Eu sou Lil Uzi. Estou sempre excitado. Então, 24 milhões de dólares em um anel é a ideia mais estúpida... Porque eu vou baixar a guarda, vou me distrair e ele vai acabar sumindo... Eu me conheço. Eu acordo em muitos lugares estranhos e cenários diferentes", explicou.



Lil ainda disse que não foi fácil convencer as pessoas que fizeram o implante. "Não pense que foi apenas um 'vamos lá, mostre o dinheiro’. Não, irmão, eles discutiram comigo. É de fato [uma atitude] quase insana para uma pessoa média, ou para qualquer pessoa", disse.



Por fim, o músico fez questão de ressaltar o quanto precisou economizar para realizar o sonho. "Esta pedra custou tanto que estou pagando por ela desde 2017. Foi a primeira vez que vi um diamante rosa natural de verdade", completou.