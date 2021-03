Projota Reprodução/Globoplay

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 16:54 | Atualizado 09/03/2021 17:00

Rio - Durante uma conversa com Carla Diaz e Pocah, Projota afirmou que está desconfiado que o Paredão desta terça-feira no "BBB21" seja falso. O rapper revelou ter escutado sons estranhos no segundo andar da casa.



"A gente ouviu bastante martelada de lá", disse. Carla, que é uma das emparedadas, falou sobre a suposição. "Pode ter a possibilidade de ter até um quarto. Tipo o falso paredão", pontuou. "Pode. Fica um pouco óbvio, mas pode", respondeu Projota.

fotogaleria



"Pode ser para alguma prova, não?" questionou a atriz, mas Projota descartou a possibilidade. "Que prova?", duvidou. "Não tem prova agora", concordou Pocah.



Ainda pensando nas possibilidades, Carla disse que o Paredão pode eliminar dois participantes. "Pode ser, pode ser qualquer coisa ou pode ser que saiam dos mesmo. Se saírem dois, pode ser que tire esse casal que tá chato demais", disse.



"A gente ouviu bastante martelada lá", insistiu o rapper. "Por isso que eu tô falando o que você tá falando é possível", completou.

"Pode ser para alguma prova, não?" questionou a atriz, mas Projota descartou a possibilidade. "Que prova?", duvidou. "Não tem prova agora", concordou Pocah.Ainda pensando nas possibilidades, Carla disse que o Paredão pode eliminar dois participantes. "Pode ser, pode ser qualquer coisa ou pode ser que saiam dos mesmo. Se saírem dois, pode ser que tire esse casal que tá chato demais", disse."A gente ouviu bastante martelada lá", insistiu o rapper. "Por isso que eu tô falando o que você tá falando é possível", completou.

Publicidade