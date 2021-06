Rainha Elizabeth II mencionou, em um discurso televisionado, a importância da dedicação ao dever - BUCKINGHAM PALACE / AFP

Por iG

Publicado 02/06/2021 18:25

A corte britânica proibiu "imigrantes de cor e estrangeiros" de trabalharem em serviços clericais, é o que aponta um novo documento descoberto que promete reacender os debates sobre a família real e o racismo, segundo informações do jornal britânico The Guardian.

Os documentos oficiais também mostram como clausulas duvidosas foram negociadas para isentar a rainha e toda a família de leis que impedem a descriminação racial e de gênero, clausulas válidas até os dias de hoje.

Os registros foram achados no Arquivo Nacional durante a pesquisa do The Guardian sobre o uso da família real do "consentimento da rainha" para influenciar as leis britâncias secretamente.Ainda não está claro quando as práticas foram interrompidas e a assessoria do Palácio de Buckingham se negou a responder perguntas sobre o assunto.