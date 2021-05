Carla Cecato Reprodução

Por iG

Publicado 14/05/2021 10:55

São Paulo - A jornalista Carla Cecato, que apresentava o "Fala Brasil" aos sábados, foi demitida da Record após trabalhar na emissora por 16 anos. Segundo o site Notícias da TV, a ex-funcionária foi avisada do desligamento por um e-mail que pedia para ela ir à sede do canal de televisão.

fotogaleria

Publicidade

A Record teria enviado um e-mail dizendo que Carla Cecato estava sendo desligada da emissora e comunicando a suspensão da conta corporativa. A jornalista teria ido até à emissora como foi requisitado e por lá a chefia teria confirmado a demissão.

Carla Cecato era contratada do canal de televisão desde 2005. Ela começou como repórter em programas como "Domingo Espetacular", "Câmera Record" e "Repórter Record". Em 2009, a jornalista foi promovida ao cargo de apresentadora do "Fala Brasil" e em 2020 passou a comandar o matinal somente aos sábados. Atualmente, os apresentadores do programa jornalístico são Mariana Godoy e Sergio Aguiar.