Por O Dia

Publicado 17/05/2021 09:45

Rio - Tem treta fresquinha na área. O youtuber Lucas Rangel contou, pelos seus stories, no Instagram, que vai acionar seus advogados nesta segunda-feira para lidar com uma situação criada com a Record TV. Tudo isso porque a emissora irá lançar em breve o reality show 'Ilha dos Famosos', mesmo nome usado por Lucas em seu reality show em seu canal no Youtube.

Lucas contou que a emissora chegou a entrar em contato com ele, pedindo os direitos de uso do nome, mas ele negou. Agora, com as notícias do lançamento, o youtuber percebeu que seu posicionamento não foi respeitado. "Isso porque até onde sei, tentaram o direito de usar o nome e não autorizamos... Sim, foi conversado, além de eu ter sido convidado", escreveu Lucas.