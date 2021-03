Rodolffo reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 20:29

Rio - Parece que a amizade entre Rodolffo e Caio está um pouco abalada. É que o sertanejo reclamou do humor do amigo durante uma conversa com Sarah na cozinha do 'Big Brother Brasil 21', nesta sexta-feira. "Estou sentindo o Caio... Sentindo que não melhora o humor. O humor dele mesmo, que chegou aqui. Aquele humor que eu olhava pra ele: ‘Olha o ganhador do programa aí’. Fazia humor o tempo inteiro, brincava... Como que faz?", perguntou ele.

A consultora de marketing digital respondeu e concordou que o comportamento do fazendeiro está diferente. "Ele não ouve, acha que a gente está enchendo o saco. Cabeça dura".

Rodolffo, então, comentou que o amigo está há semanas desse jeito e contou como se sente com a situação. "Tudo tem limite pra gente. Estou tentando animar o boiadeiro, mas tem hora que a gente chega no limite", frisou. Sarah lamentou: "E ele chegou aqui...era até gostoso de ver a animação dele no início".