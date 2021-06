Virgínia Fonseca, Maria Alice e Zé Felipe - Reprodução

Virgínia Fonseca, Maria Alice e Zé FelipeReprodução

Publicado 08/06/2021 10:54

Rio - Maria Alice nasceu no último dia 30 e os papais já estão planejando um irmãozinho para a pequena. Isso porque de acordo com a influenciadora digital Virginia Fonseca, ela e o sertanejo Zé Felipe já fazem planos para um gravidez no começo de 2022.

"Ano que vem, depois do carnaval. Porque, se Deus quiser, ano que vem a gente vai ter Carnaval. É curtir o Carnaval e depois aquietar de novo por 9 meses", revelou a influenciadora digital pelas redes sociais.