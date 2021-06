Giovanna Lancellotti - Reprodução/Instagram

Giovanna LancellottiReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 13:42

Rio - Giovanna Lancellotti compartilhou, nesta terça-feira, registros da suas férias na Ilha de Fernando de Noronha. Em meio a rumores de affair com ex de Anitta , a jovem atriz recebeu muitos comentários positivos dos fãs ao posar com o cenário paradisíaco ao fundo.