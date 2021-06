Karol Conká - Reprodução

Karol ConkáReprodução

Por iG

Publicado 08/06/2021 14:24 | Atualizado 08/06/2021 14:31

Só mais um dia de luta. Depois do documentário sobre sua participação no "BBB 21" e de lançar o single "Dilúvio", a cantora Karol Conká se prepara para estrear a sua série "Vem K" nas redes sociais.



fotogaleria

Publicidade

O projeto vai abordar a saúde mental e terá entrevistas com profissionais da área. Em entrevista à Folha de São Paulo, Karol relembrou as duras críticas que recebeu após o BBB e sugeriu que a comoção fosse direcionada ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. “Isso merece o gasto de energia para ir às redes ou às ruas e protestar. Nossa raiva tinha que ser canalizada para isso. Então, estou de mão dada aí com todo mundo que é fora morte, fora Bolsonaro. Estou na torcida para que o milagre aconteça”, disse a rapper à Folha.



A "mamacita", como ficou conhecida, contou que não se arrependeu de entrar no reality da Globo e que pode até participar de outro. “Eu acho que dependendo da situação, eu entraria novamente. Mas, hoje, digo que não, não tem por quê”, completou a curitibana.



Publicidade

O primeiro vídeo da série "Vem K" será lançado no dia 15 de junho, em formato IGTV.