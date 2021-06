Juliette Freire cobra resposta por morte de Kathlen Romeu - Reprodução

Juliette Freire cobra resposta por morte de Kathlen RomeuReprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 09:29

Rio - Juliette Freire atualizou as redes sociais nesta quarta-feira para cobrar respostas sobre a morte da designer de interiores Kathlen Romeu, de 24 anos, atingida com um tiro de fuzil no Complexo do Lins, Complexo do Lins, na Zona Norte da cidade, nesta semana. Na publicação, Juliette também lembra da morte da vereadora do Rio Marielle Franco em 2017, ainda sem resposta.