Kathlen Romeu, grávida baleada na cabeça no Complexo do Lins, na Zona Norte do RioReprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 08:42 | Atualizado 09/06/2021 09:12

Rio - A morte da grávida Kathlen Romeu gerou repercussão e familiares e famosos lamentaram a perda da jovem para a violência do Rio de Janeiro. A designer de interiores de 24 anos foi morta, na tarde de terça-feira (8), atingida por uma bala perdida durante um confronto entre policiais e criminosos no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio . Nas redes sociais, o namorado e pai do bebê, Marcelo Ramos, também lamentou a morte e disse estar "sem chão".

"Nunca será esquecida meu amor, você, a Maya/Zayon sempre irão morar dentro de mim, estou completamente sem chão, as vezes é difícil entender a vontade de Deus, mas sei que você está melhor que nós. Aqui só vai ficar saudades e as lembranças de você, a pessoa mais radiante e animada que eu conheci na minha vida, vou vencer por você. Que Deus me dê força", publicou o tatuador. "Nunca será esquecida meu amor, você, a Maya/Zayon sempre irão morar dentro de mim, estou completamente sem chão, as vezes é difícil entender a vontade de Deus, mas sei que você está melhor que nós. Aqui só vai ficar saudades e as lembranças de você, a pessoa mais radiante e animada que eu conheci na minha vida, vou vencer por você. Que Deus me dê força", publicou o tatuador.

Kathlen foi atingida durante um confronto entre a Polícia Militar e traficantes na comunidade da Zona Norte do Rio. A jovem chegou a ser socorrida, mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), não resistiu aos ferimentos, logo após chegar ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. Ainda não há informações sobre de onde partiu o tiro que matou Kathlen.

A atriz Vitória Rodrigues prestou uma homenagem à jovem. "Me vejo no riso dela e acho que por isso chorei ao ver essa foto! Chorei pelo cansaço de ver sonhos perdidos que sempre são os nossos. Katlhen Romeu morreu aos 24 anos, mais nova que eu, linda, inteligente, gerando mais uma vida linda como ela, que com certeza lutava com unhas e dentes pelo que acreditava, pra mudar sua realidade, pra que seu filho/a pudesse ter um futuro lindo e uma vida melhor que a dela. Eu sei irmã, eu sei... Infelizmente não te conheci, não sei de sua história, mas sinto agora um aperto imenso no coração, uma raiva e indignação imensa por tamanha injustiça em ver sua vida barrada de modo tão violento.

Eles ainda nos odeiam e tão fazendo de tudo pra nos barrar, a bala perdida sempre acha nossos corpos e isso é mais do que despreparo de uma polícia de um estado violento, isso se chama 'necropolítica' e é a única coisa que deveria ser barrada... Não a sua vida e nem a vida dos nossos!

Nós merecemos VIVER e realizar nossos sonhos, mana! Queria que você tivesse tido a chance de continuar seguindo os seus!

Que tristeza! PAREM DE NOS MATAR! Por favor! PAREM!!!!", escreveu a atriz.

A jornalista da GloboNews, Aline Midlej, também se pronunciou e publicou um texto escrito por Helena Klang. "O nome dela era Kathlen Romeu. Uma moça que eu não conhecia. 24 anos. Estava grávida. 4 meses. Ela visitava a família. Ela morreu. Um tiro. Duas mortes. Mas não foi uma bala perdida. Porque existe um alvo. Humanos. Humanos pretos. Eu não consigo parar de pensar na Kathlen. Seu sorriso nesta foto. Ela abraçada com o pai do seu filho. Q morreu antes de nascer. A gente não pode se acostumar com isso. Não pode. Não quero. Não vou! O punhado de fuzis q a polícia recuperou na tal operação não valem a vida de Kathlen e seu bebe. Não valem a vida q eles tinham pela frente. Eu sou branca e as #vidasnegrasimportam pra mim. Sinto muito pela família dela. É triste demais. Sinto muito pela família dela. É triste demais", publicou a apresentadora.

O Instituto Marielle Franco também lamentou a morte e pediu: "Parem de nos matar!". "Matam nossos filhos, matam nossas mães! Kathlen Romeu, moradora do complexo do Lins e grávida de 13 semanas, foi fuzilada durante uma operação policial hoje. O Estado retirou mais uma vida negra e favelada que estava gestando outra vida. Investigação urgente!", escreveram.

A apresentadora Astrid Fontenelle também prestou uma homenagem à jovem. "Linda!! Mais ainda porque estava grávida de 11 semanas. Verbo no passado. Mais uma , nesse caso , duas vidas interrompidas, ceifadas, roubadas pela polícia carioca. Eles chamam de 'operação policial'. Moradores dizem que chegam atirando e saem como chegaram. Isso não é 'operação', é extermínio. Kathleen, descanse em PAZ", postou Astrid.

O ator Icaro Silva também se manifestou e ressaltou que a notícia da morte da jovem lhe causa "náusea". "Essa foto acabou comigo.

Kathlen Romeu, 24 anos, grávida de 4 meses, morta durante operação policial no Rio de Janeiro. Uma notícia que se repete com tanta frequência que dá náusea. Inocentes. Pretos. Mortos. Operação policial. O Estado brasileiro não está em guerra contra as drogas. Está, desde sua formação, servindo ao extermínio da população preta e periférica. Não dá mais pra fingir que não", lamentou o ator.

A atriz Tais Araújo também falou sobre a morte e pediu justiça sobre o caso. "Todos os dias eu tento buscar formas de reavivar ainda mais a nossa autoestima, porque eu acredito sim que esse é um componente poderoso para fortalecer nossos jovens. Ontem mesmo eu estava ao vivo falando sobre ancestralidade e beleza, e quero muito poder narrar a negritude para além da morte e da violência que é imposta, sem ignorar os acontecimentos, claro, mas mostrando que somos muito mais do que isso. Mas é difícil continuar falando sobre beleza e futuro quando as vidas de jovens pretos estão sendo constantemente interrompidas...Que Deus conforte os corações da família de Kathlen Romeo, uma jovem modelo e designer de interiores de 24 anos, grávida de 14 semanas, morta com um tiro na cabeça durante uma operação policial no Complexo do Lins, no Rio de Janeiro. E que a Justiça seja feita", escreveu.

Nome do bebê já estava escolhido

"Estou me descobrindo como mãe e fico assustada pensando em como vai ser...Dou risada, choro e tenho medo. Um misto de sentimentos. Talvez os mais doidos do mundo, mas vou dar risada lá na frente...Obrigada Senhor por abençoar meu ventre e me permitir gerar o amor da minha vida", escreveu a designer.

"Acordo às vezes assustada e pensando que não é real, mas aí vem uma fome de leão, uma dor de cabeça, um sono inacabável, uns enjoos incontroláveis e as azias que só Jesus me ajudando! Tem horas que penso que ficarei presa com os meus arrotos! É, tem sido desse jeito e nessa hora que eu lembro: Estou grávida", continuou ela no post na rede social.