Ana Caroline Felício foi morta a facadas pelo marido aos 29 anos - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 19:56 | Atualizado 09/06/2021 20:51

acusado de esfaquear e matar a própria companheira, Ana Caroline Felício, de 29 anos, foi preso no fim da tarde desta quarta-feira. Marcos Vinícius Lemos Baptista, 42, era alvo de um mandado de prisão temporário pelo crime de feminicídio contra a manicure, além de ter atacado também a filha de cinco anos e os pais da vítima. Rio - O homemno fim da tarde desta quarta-feira. Marcos Vinícius Lemos Baptista, 42, era alvo de um mandado de prisão temporário pelo crime de feminicídio contra a manicure, além de ter atacado também a filha de cinco anos e os pais da vítima. O caso aconteceu nesta terça-feira, no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com o delegado responsável pelo caso da Delegacias de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), Mário Lamblet, o criminoso teria cometido o crime por motivos por ciúmes de Ana Caroline, que terminou o relacionamento com o acusado. "Ele não teria aceitado o término", disse o delegado, que negociou com o rendimento do acusado.

De acordo com informações obtidas pelo O Dia, moradores de Vista Alegre ficaram revoltados com a morte de Ana Caroline. Por correr risco de vida, Marcos precisou sair do local em que estava.



O corpo da manicure foi enterrado no início da tarde desta quarta-feira no cemitério Memorial Parque da Paz, em São Gonçalo. Marcos teria cometido o crime na frente dos filhos e dos pais dela, o pastor José Felício, 65, e Leda Felício, 63. José e a neta de cinco anos ainda estão internados no Hospital Estadual Alberto Torres. O estado de saúde deles é considerado estável. A mãe de Caroline recebeu alta nesta quarta.

Segundo relato de familiares, Ana e Marcos estavam juntos há dois anos. O casal se conheceu através da igreja dos pais da moça. Segundo familiares de Ana Caroline, o namorado mantinha um segundo relacionamento.

Apesar de ter se apresentado, Marcos se negou a falar com os agentes ao ser levado para a DHNSGI. Preso temporariamente, ele será levado nesta quinta-feira para audiência de custódia.

