10/06/2021



Rio - A Justiça do Rio negou, nesta quinta-feira, o pedido para suspender os jogos da Copa América no estado. Realizado pelo deputado estadual Flávio Serafini (PSOL) , o pedido aponta que a realização do evento esportivo coloca os cariocas e fluminenses em risco devido a situação da pandemia de covid-19.

Na decisão, o desembargador Adriano Celso Guimarães considera "caber ao Governador e ao Prefeito a administração da coisa pública e o exercício do poder de polícia nos territórios afetos às suas autoridades, não se vislumbrando, com os elementos constantes da petição inicial, ofensa a direito líquido e certo do impetrante a merecer a providência pleiteada".



No pedido protocolado ao Tribunal, Serafini diz que "o anúncio da realização da Copa América no Brasil, em diversos estados, mas em especial na cidade do Rio de Janeiro, que receberá o maior número de jogos, foi recebido com enorme preocupação pela população, inclusive pelos próprios jogadores escalados para disputar o campeonato". A cidade receberá 8 de 28 partidas, ao total.



O deputado citou também o alto risco de contágio, com classificação de bandeira vermelha, no estado. "Colocar, atletas, jornalistas, profissionais de limpeza e segurança, bem como demais profissionais que atuarão nos jogos, provenientes de diferentes partes do mundo, promove o aumento do contágio, bem como sua interação acaba aumentando o risco de surgimento de novas Cepas", escreveu.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira (9), 894.459 casos confirmados e 52.094 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 6.092 novos casos e 229 mortes.