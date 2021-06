Estádio Maracanã deve receber partidas, assim como o Nilton Santos, no Engenho de Dentro - CBF

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 18:12 | Atualizado 08/06/2021 18:16

pede o impedimento à realização de partidas da Copa América no Rio de Janeiro foi entregue, nesta terça-feira, ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Rio - A ação na Justiça quefoi entregue, nesta terça-feira, ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Protocolado pelo deputado estadual Flávio Serafini (PSol), o pedido defende que a realização do evento esportivo no Rio coloca os cariocas e fluminenses em risco devido a situação da pandemia de covid-19.

O processo foi enviado inicialmente para a 5ª Vara de Fazenda Pública, onde o juiz Wladimir Hungria declinou a competência. Segundo a vara, a decisão cabe ao órgão especial por se tratar de atos do governador. Ao todo, o Órgão Especial é formado por 25 desembargadores.

Ao defender o impedimento à realização dos jogos no Rio, o deputado Flávio Serafini disse que a manutenção da competição, que começa no domingo (13), na cidade é risco de aumento no contágio.

"Neste sentido, colocar, atletas, jornalistas, profissionais de limpeza e segurança, bem como demais profissionais que atuarão nos jogos, provenientes de diferentes partes do mundo, promove o aumento do contágio, bem como sua interação acaba aumentando o risco de surgimento de novas Cepas", argumentou Serafini.

O Brasil assumiu a realização da Copa América na última semana, após a Argentina decidir vetar a competição por lá, com a justificativa de que o país vive grave momento epidemiológico no combate à covid-19.

Procurado, o TJRJ disse que o processo ainda está sendo distribuído para o órgão especial e que, por isso, ainda não "há como prever prazo de decisão".