Publicado 08/06/2021 17:12

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 888.367 casos confirmados e 51.865 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.431 novos casos e 325 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,84%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 826.149 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 79,9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 53,1%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 32 pessoas e a de enfermaria, 13.

Vacinação em Paquetá

A vacinação contra covid-19 de toda população a partir de 18 anos da Ilha de Paquetá terá início no dia 20 de junho . Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ação faz parte do projeto “PaqueTá vacinada”, realizado com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Segundo a SMS, diversos pontos da ilha contarão com postos de imunização, para facilitar o acesso dos moradores e evitar aglomerações. Além disso, apenas a população residente será vacinada na ação, seguindo os cadastros da Estratégia Saúde da Família. A participação de turistas que tenham ido passar o domingo na ilha será vetada.

Paquetá tem uma população de 4.180 moradores, dos quais 3.530 são maiores de 18 anos cadastrados na Estratégia Saúde da Família. Os moradores que são regularmente atendidos na unidade de saúde da ilha já são cadastrados no sistema, com todo o histórico clínico acompanhando pelas equipes.