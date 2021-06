Luiz Carlos Justino passa por audiência de instrução nesta quarta-feira - Divulgação

Luiz Carlos Justino passa por audiência de instrução nesta quarta-feiraDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:23

Rio - A audiência de instrução e julgamento do violoncelista Luiz Carlos Justino, 23 anos, integrante do projeto social Espaço Cultural da Grota, acontecerá nesta quarta-feira, no Fórum de Niterói, Região Metropolitana do Rio. Luiz Carlos foi preso após uma abordagem policial em setembro do ano passado, quando voltava para casa com seu instrumento, depois de uma apresentação musical na Estação das Barcas. Ele é acusado de assalto após ter sido reconhecido por uma vítima através de uma foto do livro de suspeitos da 79ª DP (Charitas) mas, segundo a defesa do músico, ele estava em outro lugar no dia do crime.

Em apoio ao colega, músicos da Orquestra da Grota prometem se apresentar na calçada em frente ao Fórum, onde ocorrerá a audiência, marcada para as 13h30. Justino foi abordado por policiais em uma blitz, no Centro de Niterói. Na ocasião, havia um mandado de prisão contra ele, que Luiz Carlos desconhecia.

Publicidade

Após ficar quatro dias em dois presídios diferentes, o jovem foi solto pela Justiça do Rio no mesmo mês. À época, o juiz André Nicolitt demonstrou perplexidade ao emitir o alvará de soltura. "Por que um jovem negro, violoncelista, que nunca teve passagem pela polícia, inspiraria desconfiança para constar em um álbum?", questionou o magistrado.

De acordo com a defesa do rapaz, na ocasião do roubo, Justino se apresentava como músico contratado numa padaria em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, junto de outros dois colegas. O advogado Rafael Borges também aponta que, apesar do mandado de prisão, o músico nunca havia sido intimado e desconhecia a existência de qualquer denúncia contra ele até o dia em que foi detido. Procurada pelo DIA, Polícia Civil não esclareceu como a foto de Luiz foi parar no livro de reconhecimento da delegacia, já que ele não possuía histórico criminal.