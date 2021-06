Caminhão usado para cometer o crime - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Caminhão usado para cometer o crimeFoto: Reprodução / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 20:02 | Atualizado 08/06/2021 20:05

Rio - Cinco homens foram presos, nesta terça-feira, por furto de carnes destinadas ao quartel da Marinha, que fica na Avenida Brasil. As prisões de Marcelo Castro da Silva, André Luiz Carvalho de Souza, Caio Gonzaga Merath, Everaldo Lemos de Castro Júnior e Jeferson Telles da Silva aconteceram no Arco Metropolitano, em Itambi, distrito de Itaboraí, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com as investigações da 71ª DP (Itaboraí), os suspeitos fazem parte de uma quadrilha que prestava serviço de entrega de carnes para a Marinha do Brasil. Durante as entregas, o grupo desligava o GPS do frigorífico e desviava para o local em que parte dos produtos seriam retirados para revenda.

Publicidade

As carnes restantes seriam entregues no quartel ao encarregado de conferir as quantidades, que também faria parte do esquema criminoso. A quadrilha mantinha no caminhão caixas vazias para evitar suspeitas. Os crimes teriam começado há dois anos e se mantiveram desde então.

Os cinco suspeitos foram levados para a 71ª DP, onde o caso foi registrado. A Marinha do Brasil foi comunicada para tomar as devidas providências.