Publicado 08/06/2021 19:42

A Câmara Municipal do Rio aprovou, nesta terça-feira (08), em segunda instância, o projeto de lei que cria o Programa Permanente de Reforço Escolar para os alunos matriculados na rede municipal de ensino. Pais ou responsáveis dos alunos poderão solicitar aos diretores das unidades municipais de ensino o encaminhamento de seus filhos para a avaliação relativa ao projeto.

De acordo com a proposta, o município poderá firmar convênios e/ou parcerias com os governos do Estado e da União, sociedade civil, empresas privadas, cooperativas, associações de moradores, moradores de comunidades comprovadamente capacitados para tal finalidade e demais entidades voltadas à área da educação.

Autor da lei, o vereador Carlo Caiado, destaca as dificuldades que os estudantes têm enfrentado com a suspensão das aulas presenciais desde o início da pandemia de covid-19.

"Muitos alunos estão enfrentando enorme dificuldade para o acompanhamento das aulas, sobretudo em função da falta de acesso ou conexão limitada à internet. E os mais prejudicados, em sua maioria, são os alunos, em especial os residentes em Áreas de Especial Interesse Social e Comunidades", explica o parlamentar, autor do projeto ao lado do vereador Dr. Carlos Eduardo. O projeto seguiu para a sanção do prefeito Eduardo Paes.