Fluminense terá dois jogos seguidos contra o BragantinoDaniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 15:11

Depois do confronto desta quarta-feira (9) pela Copa do Brasil, Fluminense e Bragantino voltarão a se enfrentar no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E a partida em Bragança Paulista válida pela terceira rodada, que inicialmente estava marcada para 16h, mudou de horário e agora será às 20h30.



A mudança deveu-se a uma solicitação da TV Globo, que agora transmitirá para a TV aberta o duelo entre Flamengo e América-MG, que também mudou de horário e saiu das 20h30 para as 16h.



O Fluminense tem 4 pontos no Brasileiro, com uma vitória e um empate, e ocupa neste momento o sexto lugar da tabela de classificação. A partida de domingo terá arbitragem de Leandro Pedro Vuaden (RS), que será auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS). Heber Roberto Lopes (SC) será o responsável pelo Árbitro de Vídeo (VAR).