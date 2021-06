Roger Machado, técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Roger Machado, técnico do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 14:37

Rio - O Fluminense venceu o Cuiabá por 1 a 0 em São Januário, mas o técnico Roger Machado disparou críticas sobre a escolha do horário da partida. A bola rolou às 11h (de Brasília) deste domingo, em São Januário, e o treinador tricolor questionou a decisão.

"Um jogo difícil, em um horário ruim, que o adversário está mais habituado que nós a jogar. Às vezes me parece que o futebol brasileiro pensa que está em Londres. No inverno de Londres jogando às 11h da manhã. Uma coisa é você jogar às 11h da manhã em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no inverno", disse Roger.

Publicidade

Apesar do desgaste físico, o comandante do Fluminense gostou da atuação tricolor e explicou a forma de atuar da equipe durante a partida contra o Cuiabá.

"Um desgaste muito grande, mas sabíamos que o adversário viria com uma proposta de tentar explorar as costas dos laterais quando avançássemos ao ataque. De quando pressionarmos a bola para fazer um pivô de centro para romper uma linha de grande jogadores no ataque. E fizemos um primeiro tempo equilibrado, não sofremos muito, tivemos algumas oportunidades. Concluímos nossas chances", completou o técnico do Flu.

Publicidade

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (9), às 21h30, para enfrentar o Bragantino. A partida será válida pela Copa do Brasil e o Tricolor tem a vantagem após vencer o jogo de ida pelo placar de 2 a 0.