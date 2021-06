Gabriel Teixeira marcou dois gols como profissional - Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 15:59

Dentre as revelações da base que subiram aos profissionais em 2021, Gabriel Teixeira foi o menos badalado e é o que tem mais se destacado. Não à toa, é o jogador do elenco que mais entrou em campo nesta temporada - 23 jogos, sendo 10 como titular - e recebeu elogios de Fred, após dar uma assistência para um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino.

Aos 20 anos, Gabriel Teixeira demorou para ter uma chance, em comparação com outras promessas que estrearem aos 17 anos, como Kayky. Entretanto, aparenta chegar mais pronto do que outros jovens.

"No profissional é mais delicado. Trabalhei bastante psicologicamente e, hoje, pude me firmar no profissional. Tenho me achado um jogador leve, bem lúcido... Estou feliz para caramba pelo momento que estou vivendo", comemorou.



Parte do crescimento, o jovem atribui ao apoio dos mais experientes do elenco, em especial Fred, com quem tem se entrosado cada vez mais no ataque.



"Conviver com o Fred é muito bom, ele é um cara muito atencioso, resenha... Isso facilita dentro de campo também. Jogar uma Libertadores também está sendo muito bom, uma experiência nova, agora no Brasileiro e na Copa do Brasil. Espero dar continuidade e ajudar a equipe", completou.