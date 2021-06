Paulo Henrique Ganso - Com apenas um gol e duas assistências na última temporada, Ganso tem papel secundário no Fluminense e uma mudança de ares poderia fazer bem ao atleta, que está com 31 anos - Mailson Santana / Fluminense

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 14:35

Rio - Pedido do técnico Fernando Diniz no Santos e reserva no Fluminense, Paulo Henrique Ganso vê com bons olhos um retorno à Vila Belmiro, mas para isso falta um acerto financeiro entre os clubes, que voltaram a conversar nos últimos dias. A informação é do site "ge.globo".

Ganso tem contrato com o Tricolor até o fim de 2023, mas em função do desejo do jogador, de seu pouco aproveitamento e do alto custo mensal, a diretoria do Fluminense não descarta o empréstimo. Há pouco mais de duas semanas, o Peixe apresentou uma proposta por empréstimo arcando com pequena parte dos vencimentos do meia, mas a mesma foi prontamente recusada.

Mesmo com cautela devido a dificuldade financeira, o Santos teria que fazer um esforço de caixa para poder arcar com os custos de Paulo Henrique Ganso, revelado na Vila Belmiro, onde ficou de 2006 a 2012. Internamente há divergências sobre interesse e retorno do meia.