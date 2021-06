Roger Machado - Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 10:10

Rio - O Fluminense largou na frente pela classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (2), a equipe de Roger Machado bateu o Bragantino por 2 a 0, no Maracanã, pela ida da terceira fase. Depois do jogo, o técnico Tricolor destacou como inteligente a atuação do time na partida.

Para Roger, o Flu trabalhou com paciência para construir a vitória diante da equipe paulista na briga pela vaga.



"Foi uma partida consistente. Acima de tudo, de muita paciência, porque enfrentamos um grande adversário, que tenta construir seu jogo a partir do seu campo. Por estarmos jogando em casa, teríamos que subir a marcação e não oferecer espaços. No primeiro tempo tivemos muito volume, mas não concretizamos. Na segunda etapa, conseguimos achar nossas principais virtudes na figura do Fred", disse o técnico.

O artilheiro Fred fez mais uma boa partida e deixou sua marca ao abrir o placar no Maracanã. Roger Machado destacou a importância do centroavante.

" O Fred tem sido importante, assim como o Abel. Mas especialmente o Fred. No ano que trabalhamos juntos no Atlético-MG, também foi uma temporada de muitos gols. Nas equipes que procuro trabalhar, tenho como referência o jogador que atua à frente, o artilheiro. Vou trabalhar para que ele seja o comandante da área, a válvula para que balancemos as redes. Fico feliz com o ano que ele está fazendo", afirmou Roger.