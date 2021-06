Comerciante Maurício Rodino, de 54 anos, desapareceu há dois dias, após sair de casa para fazer uma caminhada, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Arquivo Pessoal

Comerciante Maurício Rodino, de 54 anos, desapareceu há dois dias, após sair de casa para fazer uma caminhada, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 02/06/2021 15:42

Há dois dias, familiares e amigos se mobilizam para encontrar o paradeiro do comerciante Maurício Almeida Rodino, de 54 anos, que desapareceu, na manhã da última segunda-feira, após sair de casa para fazer uma caminhada, no bairro Parque Lafaiete, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com familiares, Maurício, que já trabalhou no ramo de alimentação, vinha passando por tratamento psiquiátrico, toma remédios controlados, mas mantém a rotina doméstica e não demonstrou mudanças de comportamentos. A possibilidade de o comerciante ter sofrido um surto não foi descartada, pois nunca ficou fora de casa sem avisar ou dar um retorno à família.

Publicidade

O comerciante saiu de casa por volta da 8 horas. Ele não portava aparelho de telefone celular nem documentos. Maurício vestia short preto, camisa vermelha e chinelos. A demora e a falta de retorno mobilizaram familiares, amigos e vizinhos que realizam buscas em ruas, praças, abrigos e hospitais da Baixada Fluminense, além de ampla divulgação nas redes sociais.

“Estamos focados nas buscas. Familiares e amigos se dividem em grupos para procurar o meu tio. Todas as informações são checadas. Disseram que ele foi visto em Nova Iguaçu. Fizemos um cerco no local, mas até agora nada. O desaparecimento é angustiante. Contamos com a ajuda e o apoio das pessoas”, disse a administradora de empresas Alessandra Rudino, de 45 anos.

Publicidade

Câmeras- Segundo familiares, com auxílio de imagens gravadas de câmeras de comércios e residências, foi possível ver pontos onde o comerciante aparece caminhando por ruas da região. Contudo, não foi possível determinar o destino final. O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias), mas será encaminhado ao Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP), na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Informações sobre o caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DHBF, que deixa à disposição da população o telefone (21) 98596-7442 (whatsapp) e ressalta a importância da colaboração com informações e denúncias, com garantia de total anonimato.



Baixada registra maior número de desaparecimentos no Estado

Publicidade

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), nos primeiros quatro meses de 2021, ocorreram 1281 desaparecimentos de pessoas, no Estado do Rio de Janeiro. No mesmo período, a Baixada Fluminense registrou o maior número de sumiços, com 381 ocorrências. As Zonas Norte e Oeste do Rio apontaram 321 casos, seguidos da Capital, com 210. As regiões Metropolitana e dos Lagos têm 180 registros, o Sul-Fluminense, 73; o Norte-Fluminense e a Região Serrana, com 72 e 44 casos, respectivamente, registram o menores números de sumiços.