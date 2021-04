Mateus Rocha é uma das grandes joias da base de Xerém Divulgação

19/04/2021

Capitão da equipe Sub-14 do Fluminense, o zagueiro Mateus Rocha já começa a despertar o interesse de alguns clubes europeus. Recentemente, olheiros de uma grande equipe da Itália passaram a solicitar mais informações sobre o jogador, que só poderá assinar o seu primeiro contrato como profissional com o time das Laranjeiras quando completar 16 anos.

Campeão Sul-Americano da categoria em 2020, o defensor tem vínculo com a base até 2022. Bom no jogo aéreo e com um bom passe, Mateus Rocha é uma das boas apostas da diretoria do Time de Guerreiros para os próximos anos.