O atacante Fred comemora o seu gol na vitória no Maracanã - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 10:37

Rio - Ao fazer o primeiro gol do Fluminense na vitória de 2 a 0 sobre o Bragantino, nesta quarta-feira (2), no Maracanã, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o atacante Fred ficou a um gol de igualar o recorde de Romário, maior artilheiro da competição.



O gol marcado na última vitória do Tricolor foi o de número 35 na Copa do Brasil, um a menos que o Baixinho. Atrás de Fred e Romário vêm Viola com 29, Oséas e Paulo Nunes com 28, e Dodô com 26 gols marcados na Copa do Brasil.