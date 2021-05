Gerson LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 09:32

Rio - Na tentativa de contratar o meia Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, o Santos teria colocado alguns jogadores à disposição do Tricolor. De acordo com informações do portal "Torcedores", o Peixe ofereceu seis atletas como contrapartida para o clube carioca aceitar o retorno do meia à Vila Belmiro.

Segundo o portal, a relação conta com: o goleiro Vladmir, o lateral-direito Mikael, o zagueiro Cléber Reis, o volante Jobson e os atacantes Matheus Moraes e Jonathan Copete. O Fluminense ainda não teria respondido sobre a possibilidade.

Publicidade

Atualmente, Paulo Henrique Ganso é a terceira opção para apoiador do Fluminense, atrás de Nenê e Juan Cazares. O alto salário do jogador faz com que a possibilidade de liberação pelo Tricolor seja grande, caso, o Peixe tope arcar com as despesas do meia.



Publicidade

Ganso trabalhou com Fernando Diniz, atual treinador do Santos, em sua chegada ao Fluminense em 2019. O O jogador explodiu para o futebol defendendo o Peixe e teve a conquista da Libertadores de 2011 como a sua principal glória.