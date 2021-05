Rafaella Santos Reprodução

Publicado 20/05/2021 21:28 | Atualizado 20/05/2021 21:29

Rafaella Santos fez questão de gravar alguns Stories para esclarecer boatos de que estaria se relacionando. Os rumores começaram após Rodolffo ter dito que a irmã de Neymar estaria ficando com um amigo dele. No Instagram, a influencer negou tudo.

"Mais uma vez... Eu não estou namorando ninguém. E nem ficando com ninguém! Por favor, se querem saber da minha vida, minha assessoria está à disposição. Que chato", desabafou ela.



No vídeo em questão, Gkay pergunta a opinião de Rodolffo sobre algumas mulheres. Ao falar sobre a irmã de Neymar, o cantor diz que a acha bonita, mas que ela estaria comprometida. "Ela está ficando com um amigo, não posso contar quem é. Eu conto em off. Eu fiquei sabendo nesta semana, inclusive", afirmou ele.