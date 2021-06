Marcos Felipe - Lucas Merçon/FLUMINENSE

Marcos Felipe Lucas Merçon/FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 09:23

Rio - O Fluminense encaminhou mais uma renovação de contrato no elenco principal em 2021. Após Yago, Caio Paulista, Hudson, Gabriel Teixeira e Jefté, a bola fa vez é o goleiro Marcos Felipe, um dos destaques da temporada. As negociações com o arqueiro de 25 anos, que começaram em abril, avançaram nos últimos dias e já se chegou a um acordo para a extensão do vínculo até o fim de 2023. A informação é do portal "GE".

Em alta no Tricolor, Marcos Felipe receberá uma valorização da diretoria, com um aumento salarial. Apesar de criticado por conta dos erros contra o Flamengo, na final do Carioca, foi um dos grandes nomes da equipe de Roger Machado na fase de grupos da Libertadores e na estreia na Copa do Brasil, na última quarta-feira, no Maracanã.

Publicidade

O vínculo atual do goleiro vai só até julho de 2022, podendo em janeiro já assinar pré-contrato com outro clube, caso não assine a renovação. Marcos Felipe tem um carinho muito grande pelo Fluminense, onde foi revelado, e praticamente só vestiu a camisa tricolor na carreira. Em entrevista coletiva realizada no mês de abril, contou seus sonhos com a camisa do Flu.



"Meu sonho sim é me tornar ídolo do clube, fazer história, ganhar títulos. Ficar, se possível, minha carreira toda aqui, mas não depende só de mim, depende de uma série de questões. Mas eu vou fazer o possível para fazer minha carreira toda no Fluminense", afirmou Marcos Felipe.