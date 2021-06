Roger Machado comanda o Tricolor de olho na vaga nas oitavas - Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 09:00

Em boa fase, com três boas atuações seguidas em três competições diferentes, o Fluminense busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2021 contra o Cuiabá, neste domingo (6) às 11h. Após empatar fora em 0 a 0 com o São Paulo, o Tricolor jogará em São Januário, mas será o mandante, o que no ano passado foi um grande trunfo para a campanha surpreendente.



Como o Maracanã está reformando o gramado, o estádio do Vasco foi a alternativa encontrada para o jogo deste domingo. Não que seja problema, já que o Fluminense venceu no único jogo que foi mandante em São Januário pelo Brasileiro de 2020: 2 a 0 sobre o Botafogo.



Esse resultado positivo foi uma das 11 vitórias conquistadas pelo Fluminense na campanha passada (foram outros cinco empates e apenas três derrotas). Com 38 pontos somados e 66,6% de aproveitamento, o Tricolor terminou com a terceira melhor campanha da competição. Além de Maracanã e São Januário, três jogos foram disputados no Nilton Santos, com três vitórias.



Para manter o bom retrospecto em casa, como em 2020, o Fluminense deve ter mudanças na equipe titular. Devido à maratona de jogos, alguns jogadores estão mais desgastados e podem ser poupados para o duelo decisivo de quarta-feira pela Copa do Brasil, contra o Bragantino. Um dos volantes (Martinelli ou Yago) e os atacantes são os mais cotados para receberam um descanso.