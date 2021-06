Fluminense enfrentou o Cuiabá em São Januário pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021 - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 13:04 | Atualizado 06/06/2021 13:14

Rio - O Fluminense venceu o Cuiabá por 1 a 0 na manhã deste domingo, em São Januário, e conseguiu seus três primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. Gabriel Teixeira marcou o gol Tricolor ainda na primeira etapa.

O primeiro tempo começou com um Fluminense pouco agressivo e com menor posse de bola. A equipe de Roger Machado viu um Cuiabá tocando com mais facilidade e chegando bem ao ataque, principalmente com Jonathan Cafú e Clayson. Aos 11 minutos, o Tricolor assustou pela primeira vez após chegada em velocidade e conclusão dentro da área com o atacante Caio Paulista. Na metade da etapa inicial, o Flu equilibrou as ações e igualou a posse de bola, que chegou a ser de 68% para o Dourado no início da partida.



No momento mais frio do primeiro tempo, onde das duas equipes encontravam dificuldade para criar no setor ofensivo, surge o gol do Fluminense. Aos 39 minutos, após jogada pelo lado direito, Yago deixou Gabriel Teixeira na boa para só tocar no canto direito do goleiro Walter e abrir o placar em São Januário. O lance chegou a ser verificado pelo VAR, mas a árbitra Edina Alves apontou para o centro do campo. Foi um prêmio com os péssimos primeiros 45 minutos.

Veio a segunda etapa e com ela quase o empate do Cuiabá. Aos 12 minutos, em cobrança de falta na entrada da área, Pepê acertou a trave do goleiro Marcos Felipe e arrancou aplausos no banco da equipe mato-grossense. Apesar de termos visto um Cuiabá mais ofensivo, tanto que igualou nos 20 primeiros minutos o número de finalizações, o segundo tempo voltou com o mesmo panorama da primeira etapa. Pouca construção dos dois lados, mas ainda mais visível pelo lado Tricolor, que não conseguia segurar tanto a bola no ataque.

Após a parada técnica, o Dourado voltou mais organizado e forçando bem o jogo pelo meio. Aos 34 minutos, depois de bom chute de Clayson, Marcos Felipe espalmou para o lado e Felipe Marques chutou para dentro das redes, mas a arbitragem assinalou impedimento. Alívio para o time de Roger Machado, que se acomodou na partida e viu o adversário finalizar mais e ficar em superioridade na posse de bola.

O Cuiabá melhorou, criou mais oportunidades após as entradas de Guilherme Pato e Felipe Marques e quase empatou aos 48 com boa finalização de Uillian Correia. Marcos Felipe salvou o Tricolor mais uma vez nos minutos finais. Mas, ainda assim com toda pressão, esbarrou num Fluminense focado na marcação e liderado em tal fundamento por Yago Felipe, o melhor em campo na manhã deste domingo. Fim de papo em São Januário e vitória do Fluminense pelo placar mínimo.

O Tricolor volta a atuar na próxima quarta-feira (9), contra o Bragantino, pela Copa do Brasil. A equipe de Roger Machado leva vantagem após vencer o jogo de ida pelo placar de 2 a 0

Local: São Januário



Árbitra: Edina Alves Batista

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; Yago Felipe, Martinelli (Wellington) e Nenê (Lucca) ; Gabriel Teixeira (Kayky), Caio Paulista (Luiz Henrique) e Fred (Abel Hernandez). Técnico: Roger Machado.

CUIABÁ: Walter, João Lucas (Osman), Marllon, Paulão e Uendel; Auremir (Uillian Correia), Rafael Gava (Camilo) e Pepê (Felipe Marques); Jonathan Cafú (Guilherme Pato), Clayson e Rafael Elias. Técnico: Luiz Fernando Iubel

Gols: Gabriel Teixeira (39'/1ºT),

Cartões amarelos: Clayson (CUI), Martinelli (FLU) e Yago Felipe (FLU).